Wetterdienst warnt vor Glätte im Odenwald

Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte durch leichten Schnee im Odenwald ab Donnerstagvormittag. Im Bundesland sei neben Frost und Glätte mit Regen sowie Schnee in mittleren Lagen zu rechnen, hieß es weiter. Die Kaltfront von Tief "Max" über Norddeutschland überquert Baden-Württemberg von Norden nach Süden. Insbesondere in der Nacht auf Freitag sei verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe und vor allem im Bergland geringer Schneefall möglich. In höheren Lagen können Sturmböen auftreten. (dls)