Wetterdienst warnt vor Schneefall und Glätte

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Start in die neue Woche warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils heftigem Schneefall mit Glätte in Hessen. Am Vormittag könne es bereits im Bergland bei geringem Schneefall oder überfrierender Nässe auf den Straßen rutschig werden, teilte der DWD am Montag mit. Von Westen her ziehe dann zunehmender Niederschlag ins Land, oberhalb von 300 bis 400 Meter als Schnee. In tieferen Lagen könne teils Schneeregen fallen.