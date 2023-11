Autofahrerin leicht verletzt: Straßen im Taunus blockiert

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Nach dem Wintereinbruch am Montag ist im Rheingau-Taunus-Kreis eine Autofahrerin beim Sturz eines Baumes auf ihr Fahrzeug leicht verletzt worden. Wie der Rheingau-Taunus-Kreis am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall nahe Eltville auf der Bäderstraße (B 260). Auch am Dienstag fielen im Taunus noch Bäume unter schwerer Schneelast auf Straßen. Diese waren nach Angaben der Kreisverwaltung zudem weiterhin von gestrandeten Lastwagen blockiert.

Viele Autofahrer hatten hier nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen festgesessen, vor allem die Bäderstraße war betroffen. Insgesamt mehr als 200 Menschen mussten etwa wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet und versorgt werden. Viele wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Am Montagabend kamen 20 bis 25 Menschen in Hotels unter. Am Dienstag hatte sich die Einsatzlage nach etlichen Unfällen etwas beruhigt.

Der Rheingau-Taunus-Kreis sprach von insgesamt fast 200 Feuerwehreinsätzen bis etwa Dienstagmittag - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Seit Montag würden Autofahrer immer wieder Straßensperrungen ignorieren und sich so in Lebensgefahr bringen. Bei Niedernhausen wurde ein Auto von umstürzenden Bäumen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden.