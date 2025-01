DWD warnt vor glatten Straßen in Hessen

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte auf Hessens Straßen. Nach ruhigem Winterwetter am Samstag zieht in der Nacht zum Sonntag bei Tiefstwerten von minus 1 bis minus 5 Grad Schnee auf, der am Vormittag in gefrierenden Regen übergeht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Besonders im Westen sind demnach lokal unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen.