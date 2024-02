Eric Clapton und Big Love: The Bluesanovas spielen im Muddy's Club

Es ist eine Menge passiert in letzter Zeit bei den Bluesanovas: So hat die Band aktuell gleich drei der renommierten German Blues Awards abgeräumt – als beste Band, für das beste Album ('The Moonshine Record' von 2022) und für den besten Organisten in persona ihres Piano- und Orgelspielers Nico Dreier. Außerdem wurde das fünfköpfige Blues-Ensemble aus Münster und Osnabrück von niemand Geringerem als Eric Clapton ausgewählt, ihn bei seiner letzten Deutschland-Tournee auf insgesamt sechs Konzerten als Support-Act zu begleiten. Was für ein Ritterschlag für so eine junge Band, die sich erst 2015 gegründet hat. Ganz nebenbei haben die viel beschäftigten Westfalen noch ein erfrischendes neues Album namens Big Love veröffentlicht, das ihren selbsternannten '21st Century Blues' in überzeugender Weise dokumentiert. Darauf dürfen sich jetzt auch alle Blues-Freunde aus Weinheim freuen, wenn The Bluesanovas am Montag, 19. Februar, ab 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) im Muddy's Club gastieren. Zuvor gab uns Gitarrist Filipe Henrique ein kurzes Interview: