Manuela Dübler und ihre Tochter Sandra Kätsch kennen Nordamerika wie ihre Westentasche: die wildromantische Natur Kanadas, die besten Skigebiete in Colorado, Traumstrände auf Hawaii, pulsierende Metropolen wie New York oder Los Angeles - wer wissen will, wo es in den USA und Kanada besonders schön ist, der muss nur die beiden Unternehmerinnen aus Weinheim-Lützelsachsen fragen. Ihr Familienunternehmen "Faszination Fernweh" ist auf Rundreisen und Touren mit dem Mietwagen spezialisiert.

Egal ob USA, Kanada, Alaska oder Hawaii - die Reisen im Portfolio von "Faszination Fernweh" sind mit viel Liebe zusammengestellte Vorschläge, die selbstverständlich individuell auf die Wünsche der Kunden abgestimmt werden. Diese profitieren dabei von den persönlichen Erfahrungen von Familie Dübler-Kätsch. Seit 27 Jahren ist Manuela Dübler als Reiseveranstalterin für Nordamerika und Kanada tätig und hat den Kontinent in dieser Zeit schon mehr als 70 Mal besucht. Auch Tochter Sandra Kätsch reist leidenschaftlich gerne und weiß als zweifache Mutter genau, welche besonderen Bedürfnisse Familien haben. "Wir reisen jedes Jahr mehrere Wochen für unsere Kunden durch Nordamerika, um besondere Orte zu entdecken, die wir dann in unsere Touren einarbeiten", sagt Manuela Dübler.

So viel Engagement zahlt sich aus: Bereits zum zweiten Mal wurde "Faszination Fernweh" als einer der 50 besten Reiseveranstalter für USA-Reisen weltweit ausgezeichnet.

Hier verraten Manuela Dübler und Sandra Kätsch von "Faszination Fernweh" ihre fünf Lieblingsziele für das Reisejahr 2024:

Reise durch den Südwesten der USA

Der Südwesten der USA - der Klassiker, der niemals langweilig wird. Eine perfekte Kombination aus atemberaubenden Nationalparks, pulsierenden Metropolen und einer der schönsten Küstenstraßen der Welt. Eine ideale Reise sowohl für USA-Einsteiger als auch für Wiederholungstäter. Hier mehr erfahren.

Foto: Fotolia Die Golden Gate Bridge in San Francisco ist ein Wahrzeichen Kaliforniens.

Naturerlebnis in Alaska

Alaska – ein Traum für Naturliebhaber: Unberührte Natur so weit das Auge reicht. Hier haben Sie die Möglichkeit, Grizzlybären, Wale, Seehunde und viele weitere Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Ein faszinierender Staat, der uns voll in seinen Bann gezogen hat. Hier mehr erfahren.

Foto: Fotolia In Alaska kann man nicht nur Bären, sondern viele weitere Tiere beobachten.

Amerikafeeling pur - in den Cowboystaaten

Die Cowboystaaten der USA - Amerikafeeling pur: Erleben Sie den Westen der USA in seiner ganzen Intensität und mit all seiner Schönheit. Unberührte Natur, Bisonherden, Bären und blubbernde Schlammvulkane im Yellowstone Nationalpark werden Sie begeistern. Wir lieben die Vielfältigkeit dieser Reise. Hier mehr erfahren.

Foto: Fotolia Spektakuläre Landschaft: der Horseshoe Bend im US-Bundesstaat Arizona.

Ideal für Familien: Florida

Florida – für Sonnenanbeter und Naturfans: Herzlich willkommen im Sunshine State! Türkisfarbenes Meer, endlose weiße Sandstrände und traumhaft schöne Sonnenuntergänge warten auf Sie in Florida. Beobachten Sie bei einer Katamaran-Tour Delfine oder schnorcheln Sie mit Schildkröten. Ein ideales Reiseziel für Familien. Lohnend ist auch eine Kombination mit der Stadt, die niemals schläft: New York. Hier mehr erfahren.

Foto: Fotolia Traumhaft schöne Stände gibt es beispielsweise in Fort Lauderdale in Florida.

Der Westen von Kanada

Der Westen von Kanada – Natur pur: Freuen Sie sich auf die Metropole Vancouver, für uns eine der schönsten Städte Nordamerikas, auf beeindruckende Nationalparks mit glasklaren Bergseen und eine unvergleichliche Natur auf Vancouver Island. Bei einer Walbeobachtungstour können Sie Orcas hautnah erleben und ein paar Tage später mit Bären auf Tuchfühlung gehen. Eine tolle Reise für alle, die die Natur lieben. Hier mehr erfahren.

Foto: Fotolia Glasklare Seen und dichte Wälder: Der Jasper Nationalpark in der kanadischen Provinz Alberta ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber.