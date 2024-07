Zahlreiche Waldbrände in den USA und in Kanada

Portland/Jasper (dpa) - In den USA und in Kanada wüten derzeit heftige Waldbrände. Allein in den USA gebe es 79 aktive Großbrände, teilte die Bundesbehörde National Interagency Fire Center am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Feuer erstrecken sich demnach über eine Fläche von knapp 4500 Quadratkilometern - das entspricht fast der doppelten Fläche Luxemburgs.