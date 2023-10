Lego-Welten entdecken: tüfteln und Klötze bauen

„Die Lego-Ausstellungen finden stets sehr großen Anklang bei all unseren Gästen – umso mehr freuen wir uns, dass die Klötzlebauer in diesem Jahr wieder im Schloss ausstellen“, verrät Christina Ebel, die Leiterin der Schlossverwaltung Bruchsal. Sie ergänzt: „Die Ausstellung passt gut zu unserem Besuchskonzept, das Schloss für Jung und Alt zu öffnen. Denn die faszinierenden Lego-Welten bringen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern wecken auch bei Erwachsenen Kindheitserinnerungen.“ Bis April 2024 ist „Faszination Lego“ in der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz zu Gast und zeigt Bauten aus den Bereichen Mittelalter und Industrie. Die Klötzlebauer haben sich auch berühmten Fantasy-Welten gewidmet und präsentieren beeindruckende Szenarien aus der magischen Welt der Zauberei von Harry Potter sowie imposante Bauwerke aus der Science-Fiction-Saga Star Wars.

Lego-Workshops und Begleitprogramm

An zahlreichen Wochenenden und Feiertagen werden die Klötzlebauer zudem persönlich vor Ort sein, um durch die Ausstellung zu führen, Fragen zu beantworten und wertvolle Bautipps an Interessierte weiterzugeben. Wer sich die Ausstellung nicht nur ansehen, sondern auch selbst bauen möchte, hat die Gelegenheit dazu in einem der beliebten Lego-Workshops. Im Bauzimmer können kleine und große Gäste ihre eigenen Kreationen, wie Ufos, Raumschiffe, Fachwerkhäuser und vieles mehr, selbst gestalten. Diese 45-minütigen Bau-Aktionen richten sich an Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 07251/74 26 61 ist notwendig. Alle Termine sind auf der Website des Schlosses zu finden. Wer ein Andenken aus der Ausstellung mit nach Hause nehmen möchte, wird im Shop an der Schlosskasse fündig. Hier sind Ersatzteile und kleine Modelle der Klötzlebauer käuflich zu erwerben. Außerdem bietet das Schlosscafé passende kulinarische Lego-Leckereien an.