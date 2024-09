«Lego-Oma» hochzufrieden mit Start im neuen Laden

Hanau (dpa/lhe) - Rund einen Monat nach dem Umzug ist «Lego-Oma» Rita Ebel hochzufrieden mit dem Start ihres neuen Ladens in der Hanauer Innenstadt. «Es ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich das Thema Barrierefreiheit jetzt besser nach außen tragen und verbreiten kann», sagt sie. Die 67-Jährige hat zusammen mit Helferinnen und Helfern schon mehr als 100 Auffahrrampen aus Legosteinen für Rollstuhlfahrende gebaut und an Kinder mit Behinderungen verschenkt sowie an Läden und Lokale geliefert.