«Lego-Oma» zu Neujahrsempfang des Bundespräsidenten geladen

Berlin (dpa/lhe) - Die «Lego-Oma» Rita Ebel aus Hanau und zwei weitere ehrenamtlich engagierte Hessen sind am Dienstag zum traditionellen Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin eingeladen. Zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender wird das deutsche Staatsoberhaupt rund 50 Bürgerinnen und Bürger aus allen Bundesländern empfangen (ab 10.00 Uhr). Außerdem werden Vertreter von Verbänden, Vereinen und Organisationen sowie das Bundeskabinett mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) an der Spitze im Schloss Bellevue erwartet.

Rita Ebel aus Hanau hat mit ihren Helfern schon mehr als 100 Rampen aus Legosteinen für Rollstuhlfahrer gebaut und an Kinder mit Behinderungen sowie an Geschäfte und Restaurants verschenkt. Daher wird sie «Lego-Oma» genannt.

Steinmeier hat in diesem Jahr auch einige Helferinnen und Helfer aus den Flutgebieten in Deutschland eingeladen. Er will damit deren zumeist ehrenamtlichen Einsatz zur Bekämpfung des Hochwassers würdigen. «Alle, die bei diesem Hochwasser helfen, verdienen den Dank unserer ganzen Nation», hatte der Bundespräsident am vergangenen Freitag in einer Erklärung betont. «Hier zeigt sich: Wenn es drauf ankommt, dann steht unser Land zusammen.»