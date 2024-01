Drei Hessen beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten

Berlin (dpa/lhe) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat rund 50 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue begrüßt. Dazu zählte am Dienstag unter anderem Rita Ebel aus Hanau, die mit ihren Helfern schon mehr als 100 Rampen aus Legosteinen für Rollstuhlfahrer gebaut und an Kinder mit Behinderungen sowie an Geschäfte und Restaurants verschenkt hat. Daher wird sie «Lego-Oma» genannt.