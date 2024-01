Steinmeier ehrt Fluthelfer bei «Weihnachtshochwasser»

Gemeinsam sicherten sie mit Sandsäcken das Altstadtviertel in Verden und die Deiche, die durch den Dauerregen durchgeweicht sind. «Es war zwar abzusehen dass das Wasser kommt, aber dass es so schnell und in der Intensität kommt, damit haben wir nicht gerechnet», berichtete der 47-Jährige. Nun habe sich die Situation entspannt. «Die Pegel sinken, so dass wir wieder zuversichtlich sind, dass wir keine Einsätze mehr fahren müssen.»