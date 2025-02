Bundespräsident Steinmeier besucht Mittelhessen

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zieht für drei Tage nach Mittelhessen. Im Rahmen seiner Reihe «Ortszeit Deutschland» führe er seine Amtsgeschäfte vom 18. bis 20. März von Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) aus, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Die 22.000-Einwohner-Stadt ist die 14. Station des Bundespräsidenten in dieser Reihe, in der er Regionen außerhalb der Metropolen besucht.