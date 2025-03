Steinmeier macht für «Ortszeit» in Stadtallendorf Station

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt von diesem Dienstag an seine Amtsgeschäfte ins mittelhessische Stadtallendorf. Bei seinem Besuch in der Reihe «Ortszeit Deutschland» will das Staatsoberhaupt mit Bürgerinnen und Bürgern abseits der Metropolen ins Gespräch kommen und sich zu aktuellen Themen und Herausforderungen austauschen. Zum Auftakt sind unter anderem der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt sowie Gespräche mit Vertretern der Stadtpolitik und die Aufnahme der Amtsgeschäfte am zeitweiligen Amtssitz geplant.