Freier Eintritt beim Eiszauber auf der Eisbahn in Heddesheim

Am Sonntag, 14. Januar, findet von 10 Uhr bis 19 Uhr der „Heddesheimer Eiszauber“ 2024 an der Freiluft-Kunsteisbahn im Sportzentrum Heddesheim statt. Wie jedes Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag bei freiem Eintritt ein buntes Programm rund um das Eislaufen mit attraktiven Angeboten für Jung und Alt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Heddesheim.