Eisbahn in Heddesheim bleibt

Heddesheim. Der Gemeinderat von Heddesheim hat entschieden: Trotz der aktuellen Klimakrise soll die Eisbahn unter freiem Himmel in den Wintermonaten in Betrieb bleiben, und zwar mit echtem Eis. Mit Investitionen in einer Größenordnung von rund 160.000 Euro will man den Stromverbrauch allerdings um ein Viertel gegenüber dem bisherigen Verbrauch reduzieren.