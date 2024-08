Herbstkonzert der Starkenburg Philharmoniker

Ein musikalisches Ereignis der besonderen Art erwartet die Besucher des Bürgerhauses Viernheim am Sonntag, 29. September. Die Starkenburg Philharmoniker laden um 17 Uhr zu ihrem Herbstkonzert ein. Das Ensemble wird unter anderem George Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“ und seine „Rhapsody in Blue“ spielen. Als weiteres Highlight wird die Ouvertüre zu Bernsteins Operette „Candide“ aufgeführt.

„Ein Amerikaner in Paris“ ist eine Tondichtung, in der Gershwin die Eindrücke seines Aufenthalts in Paris musikalisch darstellt. Inspiriert von der lebendigen Stadt und den Straßencafés, schuf er dieses Werk als „Tone Poem for Orchestra“ für die New Yorker Philharmoniker, uraufgeführt am 13. Dezember 1928.

Mit der „Rhapsody in Blue“ wollte Gershwin den Amerikanern eine eigene nationale Identität verleihen und musikalische Barrieren überwinden. Uraufgeführt am 12. Februar 1924, beginnt das Stück mit einem markanten Klarinettenaufstieg, der die Zuhörer sofort in den Bann zieht. Der Pianist Utku Asan wird dieses berühmte Klavierwerk interpretieren.

Leonard Bernsteins „Candide“ gehört zu den meistgespielten Stücken amerikanischer klassischer Komponisten. Auch Arturo Márquez’ rhythmisches Stück „Danzón Nr. 2“ aus dem Jahr 1993 wird aufgeführt. Dieses Werk vereint verschiedene musikalische Stile und historische Einflüsse aus der Kolonialzeit.

Ein besonderes Highlight des Abends ist die Uraufführung der Orchesterfassung von „Banjo and Fiddle“ von William Kroll. Solist und zugleich Arrangeur der Orchesterfassung ist Dr. Carol Vitéz. Der Geiger ist ein festes Mitglied der Starkenburg Philharmoniker. Die künstlerische Leitung des Konzerts liegt in den bewährten Händen von Günther Stegmüller.