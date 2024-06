In Weinheim und drumherum: Freibäder und Badeseen im Überblick

Weinheim

Heddesheim

Der Badesee Heddesheim mit Freischwimmbad feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Zwischen dem 29. Juli und 3. August wird es eine Jubiläumswoche mit Aktionen der beteiligten Vereine und Partner geben. Unter anderem bietet die Volkshochschule Heddesheim ein Yoga Morgen-Programm an. Am 2. August wird eine "H2O Fun und Action Poolparty" für Kinder organisiert und am 3. August findet ein Sommerfest am See mit der Bürstädter Band "The Groove Generation" statt. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf weitere Aktionen von Vereinen und Kiosken und andere Kleinattraktionen freuen.