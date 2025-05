Wald-Michelbach eröffnet Badesaison: Anschwimmen mit Fußball-Dart

Wald-Michelbach. Bald steht das nächste Ereignis zum runden Geburtstag der DLRG Wald-Michelbach an: Am Samstag, 10. Mai, wird das Schwimmbad seine Türen öffnen. „Wasser ist bereits in den Becken und bei den momentanen sommerlichen Außentemperaturen sollte auch die Temperatur bis dahin angenehm sein“, schreibt der Verein. Im Rahmen des 60-jährigen Bestehens findet auch in diesem Jahr ein „Anschwimmen“ statt. Der Ortsverband lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierten ein, diesen ersten Tag ab 13.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie guter Laune zu feiern und in die Saison zu starten.