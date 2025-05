DLRG-Ortsvereine: Schwimmkurse in Fürth und Wald-Michelbach stark gefragt und rar gesät

Wald-Michelbach/Fürth. Oft reicht ein kurzer Moment der Unachtsamkeit. Ob beim Sturz ins Schwimmbecken beim Toben oder beim Abrutschen in einen Fluss – Wasser sieht harmlos aus, wird für Nichtschwimmer jedoch schnell zur Lebensgefahr. Mit den höheren Temperaturen und dem Beginn der Badesaison bieten viele Schwimmbäder wieder Anfängerkurse für Nichtschwimmer an. Das Problem: Oft gibt es mehr schwimmwillige Kinder als verfügbare Kursplätze. Unsere Zeitung hat bei DLRG-Ortsgruppen nachgefragt und wollte wissen, wie es im Überwald mit dem Angebot an Schwimmkursen aussieht.