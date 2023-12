Klassiker und Neuheiten: die WNOZ-Watchlist für Weihnachten

Eine Woche noch, dann ist Heiligabend. Der dritte Advent steht vor der Tür und so beginnen für viele auch schon die freien Tage. Es ist Zeit zum Entspannen und die Zeit, um das Jahr gemütlich ausklingen zu lassen. Der perfekte Zeitpunkt, um sich mit Kakao und Plätzchen vor den Fernseher zu kuscheln und mit Freunden, dem Partner oder der Familie Weihnachtsfilme zu schauen. Wir haben euch die schönsten Filme zusammengestellt, die Netflix, Amazon Prime und Co. zu bieten haben. Wenn es draußen dunkel wird, bringen sie eure Herzen garantiert zum Leuchten.

Die Weihnachts-Klassiker

Diese Filme lieben wir besonders. Sie verzaubern alle Generationen jedes Jahr aufs Neue. Egal ob im Free-TV oder bei Streaming-Anbietern - die allseits bekannten Weihnachts-Klassiker finden sich überall.

Unsere WNOZ-Top-Empfehlung: Der Grinch

Er ist ein grünes, gruseliges Wesen mit einer traurigen Vergangenheit, das in einer Höhle lebt und Weihnachten hasst. Die Whos hingegen, die am Fuße seines Berges in Whoville leben, lieben das heilige Fest sehr. Von Hass und Missgunst erfüllt, entscheidet sich der griesgrämige Grinch, dessen einziger Freund ein Hund namens Max ist, Weihnachten zu stehlen. Dabei trifft er jedoch auf die kleine Cindy Lou, die hinter sein dunkles Geheimnis kommt und stattdessen versucht dem Grinch zu zeigen, wie schön Weihnachten doch sein kann. Es beginnt eine abenteuerliche Geschichte mit viel Witz und Herz, die auch 23 Jahre nach Veröffentlichung noch die Herzen der Menschen berührt und eine wichtige Botschaft vermittelt. Die Originalverfilmung und auch die Neuverfilmung als Animationsfilm findet man auf Netflix, Amazon Prime und WOW.

Foto: Tookapic/Pixabay Richtig gemütlich-warme Weihnachtssocken dürfen natürlich auch beim TV-Abend nicht fehlen.

Weitere Klassiker

1. Der kleine Lord - Freitag, 22. Dezember, um 20.15 Uhr und am Samstag, 26. Dezember, um 16.35 Uhr in der ARD & auf Sky

2. Kevin - Allein zu Haus und - Allein in New York - Disney+ & Amazon Prime

3. Charlie und die Schokoladenfabrik - Netflix, Amazon Prime & WOW

4. Santa Clause - eine schöne Bescherung - Disney+ & Amazon Prime

5. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Netflix & Amazon Prime

6. Das Wunder von Manhattan - Disney+, Amazon Prime & WOW

7. Stirb langsam - Disney+

Foto: Pixabay (Symbolbild) "Der kleine Lord" spielt auf einem herrschaftlichen Schloss (Symbolbild).

Netflix Originale

Das US-amerikanische Medienunternehmen Netflix hält auch in diesem Jahr einige tolle Weihnachtsfilme und Serien bereit. Auch vier Neuerscheinungen haben wir für euch ausgesucht.



Holidate - unsere WNOZ-Empfehlung

Wer auf romantische Komödien steht, für den sollte dieser Netflixfilm ganz oben auf der Agenda stehen. Es geht um zwei Singles, die genug davon haben, Weihnachten allein zu sein. Sloane und Jackson müssen sich ständig an den Feiertagen vor ihrer Familie für ihren Beziehungsstatus rechtfertigen und als sie sich an einem besonders schlimmen Tag kennenlernen, schmieden sie einen Plan: Sie werden für die Feiertage das Date des jeweils anderen sein, obwohl sie keine Beziehung führen. Was zunächst die Lösung für ihre Probleme zu sein scheint, wird kompliziert als Gefühle ins Spiel kommen.



Weitere Filme auf Netflix

1. Prinzessinentausch 1 & 2 & 3

2. The Knight Before Christmas

3. The Christmas Chronicles

Neuerscheinungen

1. Best.Christmas.Ever!

2. Crashing Eid

3. Die Familie Claus 3

4. Emily Erdbeers perfekter Feiertag



Disney+

Die Traumfabrik von Disney ist dafür bekannt, spannende und herzerwärmende Geschichten für die ganze Familie zu produzieren. Auch für die Weihnachtszeit findet man auf Diney+ tolle Filme für Jung und Alt.



Die Muppets Weihnachtsgeschichte - unsere WNOZ-Empfehlung

Die herzallerliebsten Puppen präsentieren ihre eigene Version von Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte von 1843. Ebenezer Scrooge ist ein narzisstischer Geizkragen, der zur Zeit des viktorianischen London lebt. Ihm ist nichts und niemand wirklich und doch zweifelt er in stillen Momenten an seiner hartherzigen Art. Am Weihnachtsvorabend soll sich dann alles ändern, denn ihn besuchen die Weihnachtsgeister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Scrooge muss sich mit den Folgen seines Handelns auseinandersetzen, doch reicht das für einen Wandel zu einem gütigeren Leben?

Weitere Filme auf Disney+:

1. Die Eiskönigin

2. Ice Age

3. Nightmare Before Christmas

4. Mickeys fröhliche Weihnachten

5. Winnie Puuh - honigsüße Weihnachten

Amazon Prime

Der Streamingdienst Amazon Prime bietet neben zahlreichen Klassikern auch andere tolle Weihnachtsfilme.



Eine zauberhafte Nanny - unsere WNOZ-Empfehlung

Nach dem Tod seiner Frau ist Mr. Brown mit seinen sieben Kindern maßlos überfordert. Nachdem seine Kinder sämtliche Kindermädchen in die Flucht geschlagen haben, tauscht unerwartet tauscht Nanny McPhee vor seinem Haus auf. Sie ist mit ihren haarigen Warzen, zusammengewachsenen Augenbrauen und schiefen Zähnen ein enormer Kontrast zur allseits beliebten Mary Poppins. Mit ihren eigenwilligen Erziehungsmethoden und ein bisschen Magie versucht sie die Rasselbande unter Kontrolle zu bringen.



Weitere Filme auf Amazon Prime:

1. Tatsächlich Liebe

2. Dirty Office Party

3. Die highligen drei Könige

4. Ein Hund rettet Weihnachten





Sky

Auch Sky hält in diesem Jahr viele herzerwärmende, lustige und bewegende Filme für uns bereit.



Bad Moms 2 - unsere WNOZ-Empfehlung

Weihnachten steht vor der Tür und die drei "Bad Moms" Amy, Kiki und Clara sind restlos überfordert. Nicht nur die Festtagsvorbereitungen bringen die drei zum Verzweifeln, auch noch die eigen Mütter sind über Weihnachten zu Besuch. Eigentlich hatten sie vor, sich dem Weihnachtswahnsinn zu entziehen, doch ihre Mütter kommen diesem Plan in die Quere. Es wird herrlich amüsant, bissig und unanständig.



Weitere Filme auf Sky: