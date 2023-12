Für eine besinnliche Weihnachtszeit - 7 Date-Ideen

Date-Idee1: Weihnachtsmarkt-Marathon

Was gibt es Schöneres als dick eingemummelt und Glühwein schlürfend über einen hell erleuchteten Weihnachtsmarkt zu schlendern? Ihr könnt entspannt verschiedene kulinarische Köstlichkeiten entdecken, die es so vielleicht nur auf Weihnachtsmärkten gibt, euch mit Freunden treffen und das Kunsthandwerk in den Buden bestaunen. Macht daraus einen Marathon und fahrt jedes Adventswochenende auf einen anderen, entdeckt neue Orte und kürt zum Schluss euren Lieblingsweihnachtsmarkt.

Ein Tipp von mir: Seid spontan und erlebt euer ganz eigenes Weihnachtswunder! Im vergangenen Jahr bin ich mit meinem Partner abends nach Straßburg gefahren, um dort einen der schönsten Weihnachtsmärkte aller Zeiten zu bestaunen. Daran werde ich mich noch lange erinnern.

Wann und wo in eurer Nähe Weihnachtsmärkte stattfinden, findet ihr hier.

Date-Idee 2: Fondue für die Seele

Wer dann doch lieber zu Hause bleibt, aber trotzdem etwas Besonderes machen möchte, für den ist unser nächster Tipp vielleicht etwas. Liebe geht bekanntlich durch den Magen und so könnt ihr eurer Seele mit einem leckeren Fondue was Gutes tun. Da unser Körper im Winter sowieso mehr Energie braucht, können wir die paar zusätzlichen Kalorien auch problemlos verschmerzen. Ihr müsst euch lediglich zwischen Käse und Schokolade entscheiden und schon kann es mit der Schlemmerei losgehen.

Foto: Adobe Stock So lecker: Ein Schoko-Fondue ist schnell gemacht und sorgt für genussreiche Momente.

Date-Idee 3: Disco auf Eis

Für die Sportskanonen unter uns sollte in diesem Jahr auf jeden Fall Eislaufen auf dem Programm stehen. Auch wer sich sonst nicht vor einer Rutschpartie fürchtet, sollte sich aufs Eis wagen, um sich den Spaß nicht entgehen zu lassen. Eine persönliche Empfehlung ist hier die Eisbahn in Heddesheim. Diese veranstaltet jeden Samstag eine Eisdisco, bei der man zu aktuellen Hits und einer bunten Beleuchtung seine Runden drehen kann.

Foto: Adobe Stock Romantisch oder lustig - kommt ganz darauf an, ob die Chemie zwischen euch stimmt. Ein schönes Erlebnis ist Schlittschuhlaufen allemal.

Date-Idee 4: In der Weihnachtsbäckerei

Solltet ihr vom Fondue nicht schon satt sein, schnappt euch doch einen Rührbesen und verwandelt eure Küche in Santa Claus' Weihnachtsbäckerei. Zwischen Mehl und Milch hat man dabei ganz viel Spaß, das gilt natürlich ganz besonders für Familien mit Kindern. Ist aber auch für einen Abend mit Freunden eine Abwechslung. Wer jedoch schon genug Plätzchen in der Keksdose hat, kann sich auch als Zuckerbäcker probieren und mit viel Zuckerguss ein Lebkuchenhaus errichten. Bei vielen Einzelhändlern findet man rund um Weihnachten hierzu passende Baukästen. Kein Lebkuchenfan? Dann vielleicht Waffeln und Pfannkuchen?! Mit diesen kann man seine Lieben auch bei einem schönen Adventsfrühstück überraschen.

Foto: Nathan J. Hilton/Pexels Plätzchen backen macht nicht nur Kindern Spaß. Auch mit Freunden kann dabei viel gelacht werden.

Date-Idee 5: Spaß und Spiel

Oftmals unterschätzt, aber immer wieder lustig ist ein gemütlicher Spieleabend mit Freunden. Die selbstgebackenen Plätzchen als Snack, Glühwein erhitzen (aber nicht kochen!) und schon kann es losgehen. Packt die alten Klassiker wie „Mensch ärgere dich nicht“ aus oder geht auf die Suche nach neuen Spielen. Bei einem Spieleabend lässt es sich sehr gut unterhalten, lachen und für Langeweile ist hierbei keinerlei Platz. Mein Tipp: Besonders lustig ist Activity. Zeichnen, Schauspielern und Beschreiben - das sorgt für jede Menge Lacher.

Foto: Cottonbro Studio/Pexels Egal ob man ein außergewöhnliches Spiel wählt oder den Klassiker "Mensch ärgere dich nicht" - ein Spieleabend macht immer Spaß.

Date-Idee 6: Weihnachtsstimmung im Heimkino

Wer nicht so gut verlieren kann und auf einen Spieleabend daher lieber verzichtet, kann sich mit Popcorn und Glühwein bewaffnen und Weihnachtsfilme schauen. Keine Sorge, ihr findet auf jeden Fall den richtigen Film für euch, denn bei Netflix, Disney+ und Co. ist die Auswahl grenzenlos. Freut euch schon mal auf die WNOZ-Weihnachts-Watchlist, bei der ihr im Laufe der kommenden Woche von Klassikern bis Neuerscheinungen alles findet. Reist mit Mickey Maus und den Muppets in die weihnachtliche Welt von Disney oder lacht euch schlapp mit "Kevin allein zu Haus".

Foto: Pexels "Kevin - Allein zu Haus" ist ein Klassiker unter den Weihnachtsfilmen. Er läuft jedes Jahr auch im Free-TV.

Date-Idee 7: Wellness - für Körper und Seele

Reicht einem die Badewanne zu Hause nicht zum Entspannen, lohnt sich ein Ausflug in die Therme. Dort kann man im warmen Nass abtauchen und buchstäblich "abtauen". Besonders als Paar ist der Besuch in einer Therme ein erholsamer und romantischer Ausflug, der viel Zeit für Zweisamkeit bietet. Sollte euch der Geschenke-Stress also zu Kopf steigen, klinkt euch aus und entscheidet euch ganz bewusst, die Zeit anzuhalten, abzuschalten und zu entspannen.

Foto: Pavel Danilyuk Lasst die Seele baumeln, denkt nicht ans Geschenkekaufen, sondern genießt die Zeit zu zweit - zum Beispiel in der Sauna.