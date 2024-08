Am zweiten Augustwochenende steht sie an: die Zeltkerwe unter den Linden, auf dem alten Schulhof in Siedelsbrunn. Und damit das auch weiterhin so bleibt, braucht es engagierten Nachwuchs. Deswegen hat das Kerweteam rund um den Parrer und TV-Vorsitzenden Yannik Ehret das Projekt „Neustart: Kerwejugend“ ins Leben gerufen.