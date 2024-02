Laura wirft einen nostalgischen Blick in die Zukunft

„Sunset Balcony“ ist ein Album, das sich mit seiner Musik in Richtung Zukunft bewegt, jedoch auf dem Weg dahin einen nostalgischen Blick zurück über seine Schulter wirft. Lauras authentische und berührende Texte verschmelzen mit Jens Lohs Kompositionen zu ergreifenden Stücken, die zwischen Jazz, Pop, Folk und Chanson oszillieren. Am 24. Februar gastiert die Sängerin mit ihrer Band beim Heppenheimer Forum Kultur Jazz in der Eventlocation Gossini.

Kongenial begleitet wird die 1996 in Waiblingen geborene Sängerin von William Lecomte am Piano, Jens Loh am Bass und Eckhard Stromer an den Drums. Die Programmverantwortlichen von Forum Kultur Jazz freuen sich, das eindrucksvolle Quartett in Heppenheim begrüßen und mit ihm – nach einer krankheitsbedingten Absage im Januar – in der Reihe „Jazz is flowering“ nun in die zweite Hälfte der Spielzeit 2023/24 starten zu dürfen. Auch im neuen Jahr gilt: Für junge Menschen bis zu 16 Jahren und Inhaber der Heppenheim-Karte ist der Eintritt frei.