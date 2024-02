Miriam Hanika auf der Suche nach der Heimat

In der Sparte „KunstStück!“ des Forums Kultur tritt am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr im Heppenheimer Marstall die Oboistin und Liedermacherin Miriam Hanika auf.

Begleitet von Misha Antonov am Klavier und Lennart Pieper am Cello widmet sie sich sowohl musikalisch als auch philosophisch der Frage „Was bedeutet Heimat?“. Im spielenden Wechsel zwischen Gesang, Oboe, Englischhorn und Klavier und mit Texten aus der Feder einer Dichterseele beschreibt Hanika in ihrem Album „Wurzeln und Flügel“ eine tiefsinnige Suche nach Heimat, nach Widersprüchen und Gegensätzen in unserer Zeit.