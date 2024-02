Line-up bekannt: Diese Techno-Acts holt der Hafen 49 nach Mannheim

Langsam kündigt sich wärmeres Wetter an und in ein paar Monaten startet die Open-Air-Saison in Mannheim. Für alle, die das kaum erwarten können haben wir gute Nachrichten: Der Open-Air-Club Hafen 49 im Jungbusch hat am Donnerstag, 1. Februar, um 18 Uhr die ersten neun Shows für das Jahr 2024 angekündigt. Das Line-up biete eine Palette elektronischer Musik - egal ob Techno, House, Psytrance oder Melodic, so die Mitteilung des Hafen 49-Teams.