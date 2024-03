Martina Schwarzmann am 14. November in der Weinheimer Stadthalle

Ein schönes Leben haben, das ist doch ganz einfach. Da bäckt man einen Kuchen und danach isst man ihn auf. Zwischendrin wird noch ein bisschen was erlebt und ein bisschen gearbeitet. So schaut der Tag von Martina Schwarzmann aus. Mit ihrem Programm „Ganz einfach“ steht sie am Donnerstag, 14. November, auf der Bühne der Stadthalle in Weinheim, Birkenauer Talstraße 1. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.