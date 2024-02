Radio Regenbogen statt Mallorca Party auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt

Die Nachricht des Abends kommt erst 23 Minuten nach Beginn der Sitzung: Die traditionelle Musikveranstaltung am Mathaisemarkt-Dienstag gestaltet in diesem Jahr Radio Regenbogen. Der Mannheimer Sender, der bereits in den 1990er Jahren legendäre Stars live im Festzelt präsentiert, ersetzt die umstrittene Mallorca-Party. Auch sonst bringt die Sitzung des Marktausschusses letzte Klarheiten über das Programm des großen Volksfestes der Region.