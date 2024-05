Bergstraße, Odenwald, Metropolregion: Schlechtwetter-Tipps für Familien

Heddesheim: Kindernachmittag im Hallenbad

Mannheim: Unterwasserwelt im Luisenpark

Perfekt für kleine Unterwasser-Fans: Der neue Aquarienbereich ist allerdings noch nicht ganz fertiggestellt, aber trotzdem schon einen Besuch wert. Aktuell sind acht Süßwasserbecken von insgesamt 21 Becken fertiggestellt, hier sind Fische und ästhetische Formationen von Wasserpflanzen, die sich sehr gut entwickelt haben, zu sehen. Mehr dazu auf der Website . Übrigens: Im Freizeithaus kann man sich bestens unterstellen und Pause machen. Zum Beispiel in der Kuschelecke mit Kleinkinderspielzeug oder beim Spielen mit dem Kaufladen. Außerdem gibt es hier einen Spieleverleih (Brettspiele und andere In- und Outdoorspiele) inklusive Tischtennisausrüstung.

Kloster Eberbach: Playmobil-Weltreise

Die interaktive Familienausstellung im Kloster Eberbach ist eine Weltreise rund um den Globus – für Toleranz und Nächstenliebe! Über 5.000 kleine Spielfiguren und 100.000 bunte Teile bilden 16 Schaulandschaften, teilweise bis zu 30 Quadratmeter groß, Mitmachstationen, eine Spielecke, eine Wissensrallye: Für die spannende Entdeckungstour verwandeln sich die Räume des ehemaligen Abteimuseums in eine farbenprächtige Erlebniswelt, zeigen Szenen in Australien, am Polarkreis oder in der Südsee genauso wie wilde Wikingerfahrten oder eine griechische Ausgrabungsstätte. Die Ausstellung steht unter dem Motto: Rund um den Globus – für Toleranz und Nächstenliebe. Geöffnet täglich 10 bis 19 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen 9 bis 19 Uhr.