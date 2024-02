Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Eselwanderungen im Überwald

Kuscheln mit Eseln im Odenwald

Wer nicht nur mit Eseln wandern , sondern auch die freundlichen Tiere versorgen und streicheln will, ist hier richtig. Angeboten werden auch kleine und größere Trekkingtouren.

Wandern mit Lamas in Zuzenhausen

Das Kulturfenster Heidelberg bietet regelmäßig zu jeder Jahreszeit Wanderungen mit Lamas für Familien an. Für ganz Spontane: für morgen, 10 Uhr, sind noch Plätze frei. Also schnell anmelden. Treffpunkt: Erlebniszentrum Mühle Kolb, Mühlweg 9, 74939 Zuzenhausen

Kleines Museum, Mini-Oper und große Kunst: In einer Hinterhofgasse im Szene-Stadtteil Tribeca findet man das «Mmuseumm». Und Konfetti regnete es auch.

Kleinstes Museum New Yorks eröffnet Saison mit Mini-Oper

Wohin am Wochenende? Hier kommen unsere Ausflugstipps für Familien.

"We love Playmobil" in Speyer

Seit nun schon einem halben Jahrhundert stehen die bunten und stets gut gelaunten Figuren von PLAYMOBIL für Spielfreude und Kreativität. Seit 1974 haben mehr als 3 Milliarden der 7,5 cm großen Spielzeugfiguren ihren Weg in zahllose Kinderzimmer weltweit gefunden. Noch bis Oktober 2024 lädt die interaktive Familien-Ausstellung "We Love PLAYMOBIL. 50 Jahre Spielgeschichte(n)“ im Historischen Museum der Pfalz zu einer Reise durch 50 Jahre Spielgeschichte(n) ein. Mitmachen und Ausprobieren ist in der Ausstellung ausdrücklich erwünscht!