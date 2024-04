Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

Kinderprogramm im Planetarium Mannheim

Das Planetarium Mannheim lockt zum Frühling mit einem neuen Kinderprogramm nach Mannheim. Perfekt für ein verregnetes Wochenende. Am Samstag um 15.15 Uhr fragt Jana: "Papa, wie groß ist eigentlich der Himmel?". Angesichts des Sternenhimmels fühlt sie sich klein wie ein Kekskrümel. Zum Glück ist ihr Papa Astrophysiker und begegnet Janas Neugierde mit leicht verständlichen und zugleich faszinierenden Antworten. Gemeinsam machen sie eine Reise durch das Universum. Und Jana fragt immer weiter: Wie entsteht ein Stern? Was ist ein schwarzes Loch? Und was ist hinter unserer Milchstraße? Mit Janas Taschenlampe schicken die beiden Lichtbotschaften in den Himmel. Nach einem Herzschlag schon ist das Blinken auf dem Mond zu sehen!

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Astrophysiker Heino Falcke und seine Frau, Grundschulpädagogin Dagmar Falcke, nehmen uns mit auf eine Reise durch das Universum in die Weiten des Alls.

Und am Sonntag wird um 15 Uhr "Das Rätsel der Polarnacht" gelöst. Die preisgekrönte Show geht 30 Minuten und eignet sich für Kinder ab 5 Jahren. Bei diesem Programm wird der zentrale Sternenprojektor „Universarium“ zur Erzeugung eines naturgetreuen Nachthimmels eingesetzt.

Foto: Planetarium Mannheim Polaris - Das Rätsel der Polarnacht für Kinder ab 5 Jahren.

Mit der Solardraisine durch den Odenwald

Sonnenbetankt geht es bei der "Stern" Draisinenfahrt durch herrliche Landschaften. Eine der schönsten denkmalgeschützen Eisenbahnstrecken Europas zwischen Mörlenbach und Wald Michelbach führt über drei große Viadukte und durch zwei Eisenbahntunnel. Dank des Elektroantriebs lässt sich die Reise mit der Solardaisine mit etwas Bewegung, aber ohne große Kraftanstrengung meistern. Sollte die Sonne sich verstecken und Regentropfen fallen, schützt ein solides Dach vor Nässe auf dieser rund einstündigen Fahrt.

Foto: Ernst Lotz Auch bei Regen schön: Mit der Solardraisine über eine der schönsten denkmalgeschützen Eisenbahnstrecken Europas zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach.

Flohmarkt in Schriesheim

Am Samstag von 10 bis 13 Uhr lädt die Strahlenberger Grundschule auf den Sportplatz Schriesheim zum Flohmarkt. An 70 Ständen wird alles rund ums Kind - Kleidung, Spielzeug, Bücher und mehr - verkauft.

Foto: Strahlenberger Grundschule Die Schriesheimer Grundschule lädt zum Flohmarkt.

Erbacher Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Vom 19. bis 21. April lädt der Erbacher Frühling in die Odenwälder Kreisstadt ein. Am Sonntag sind die Geschäfte der Innenstadt ab 12 Uhr geöffnet, kleine und große Autofans können sich auf die Automobilausstellung in den Einkaufsstraßen freuen, verschiedene Imbissstände sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Bungee-Trampolin, Fischangeln im Lustgartenbrunnen sowie ein Kinderkarussell.

Süßer Ausflug nach Heidelberg

Auch bei Regen macht ein Ausflug in die Neckarstadt großen Spaß. Wie wäre es am Samstag mit einem Besuch in der Bonbonmanufaktur? Hier können Besucher zuschauen, wie die Zuckermasse köchelt, der Bonbonteig über den Zuckerhaken gezogen und verarbeitet wird und daraus leckere Lollis und Bonbons entstehen. Mit Voranmeldung kann man in kleinen Gruppen auch selbst tätig werden und die süße Ausbeute anschließend mit nach Hause nehmen.

Foto: Simon Hofmann Auch für Kinder ein Erlebnis: Bonbons und Lollis selber kochen in der Bonbonmanufaktur Heidelberg.

Tinnunculus - Die Falknerei

Hoch über der Heidelberger Altstadt, oben auf dem Könisstuhl, thront die Falknerei Tinnunculus. Von April bis Oktober bietet der Falkner Uwe Jakob Flugvorführungen an - und das bei jedem Wetter. Mit acht Jahren war Uwe Jacob einer der jüngsten Falkner der Bundesrepublik und flog seinen zahmen Turmfalken Tinnunculus frei ums Haus herum. Das Hobby wurde zum Beruf und gipfelte 2002 in der Eröffnung einer eigenen Falknerei in Heidelberg auf dem Königstuhl. Diese Falknerei benannte er nach seinem ersten, eigenen Falken: Tinnunculus! Greifvögel, Falken und Eulen können hier hautnah erlebt werden. Erreicht werden kann die Falknerei bequem mit der Heidelberger Bergbahn.

Wandertipps Bergstraße, Odenwald, Neckartal

Wenn ihr noch eine Wanderung rund um Heidelberg sucht, schaut doch mal hier. Unsere Kollegin aus dem Sport hat die schönsten Wanderstrecken der Region für euch erwandert. Viele davon eignen sich auch für Familien mit kleinen Kindern.

DIY mit Kindern: Seedbombs selber machen

Foto: Familienmagazin StadtLandKind Ein verregneter Frühlingstag ist perfekt, um Seedbombs selber zu machen.