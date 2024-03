Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

"Osterwerkstatt" im Obsthof Bitzel, Großsachsen

Am Samstag, 9. März, von 12 bis 15.30 Uhr sind Eltern und Kinder zur Osterwerkstatt eingeladen. Auf die kleinen Künstler wartet im Obsthof Bitzel Backspaß pur: Rollt und stecht euren Teig aus und verziert eure eigenen Osterplätzchen! Gemeinsam mit den Eltern könnt ihr die Kreationen perfektionieren und eure Backkünste unter Beweis stellen. Natürlich steht auch Eierfärben für kunterbunte Ostereiersammlungen auf dem Programm, sowie das Basteln eines eigenen Osterkörbchens. Ohne Voranmeldung, Unkostenbeitrag pro Kind: 9.80 Euro.

Geometrie zum Selbermachen im MAINS, Heidelberg

Jährlich wird am 14. März weltweit der Internationale Tag der Mathematik gefeiert. In der Heidelberger Mathematik-Informatik-Station (MAINS) findet rund um diesen Tag am Samstag, 9. März, von 10.30 Uhr bis 18 Uhr die Bastelveranstaltung "Geometrie zum Selbermachen" für die ganze Familie statt. Kinder ab 10 Jahren können mit eigenen Händen die Vielfalt der räumlichen Geometrie erfahren und unter Anleitung von Dr. Christoph Pöppe, Heidelberger Mathematiker und Wissenschaftsjournalist, geometrische Körper aus Karton basteln – von einfachen platonischen Körpern bis hin zu einem monumentalen Gemeinschaftswerk, einem riesigen Sierpinski-Tetraeder, zu dem alle einen Teil beitragen. Kinder unter 12 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist kostenfrei.

Geometrie zum Selbermachen; Samstag, 9. März 2024, 10.30 bis 18 Uhr; MAINS (Mathematik-Informatik-Station), Kurfürstenanlage 52, 69115 Heidelberg

Michelstädter Ostereiermarkt und verkaufsoffener Sonntag

Hier kann man sich bestens inspirieren lasen. Aus aller Welt präsentieren Ostereier-Künstler ihre kunstvoll bemalten Eier. In Aquarellmalerei, Batiktechnik, Ölmalerei, Gravur- und Frästechnik und vieles mehr. Der Weltmeister der Konditoren Bernd Siefert präsentiert seine süßen österlichen Kreationen, die natürlich auch probiert werden können. Samstag 12 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 17 Uhr. Der Ostereiermarkt findet in der barrierefreien Erwin-Hasenzahl-Halle am Großparkplatz „Altstadt“ statt. Am Sonntag ist zudem verkaufsoffener Sonntag in der Michelstädter Altstadt.

Lorsch Lauresham: Tag der offenen Tür und Frühlingsfest

Mittelalter zum Anfassen! Zum Saisonstart lädt das Freilichtlabor Lauresham am Sonntag, 10. März, von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür (Eintritt frei) ein. Das Freilichtlabor Lauresham liegt innerhalb der Welterbestätte Kloster Lorsch und ist die eine Rekonstruktion eines frühmittelaterlichen Wirtschaftshofes. Am Tag der offenen Tür kann man das Gelände besichtigen und erfährt Interessantes zur frühmittelalterlichen Alltagskultur. Etwa 25 Wohn- und Stallbauten, Wiesen, Weiden, Gärten, Ackerflächen und zahlreiche Nutztiere dienen Gästen zur Anschauung und gleichzeitig Forschern der experimentellen Archäologie als „Spielwiese“.

Flohmarkt Verein für Frauen- und Mädchenfußball, Viernheim

Der 3. Kindersachenflohmarkt des Vereins für Frauen- und Mädchenfußball lädt am Sonntag, 10. März von 10.30 Uhr bis 13 Uhr kleine und große Schnäppchenjäger ins Bürgerhaus Viernheim, Kreuzstraße 2-4. Mit Kaffee und Kuchen sowie Snacks und anderen Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und in der Nähe.

Sommertagszug, Weinheim

Am Sonntag um 14 Uhr heißt es wieder einmal "Winter adé", wenn sich der Weinheimer Sommertagszug wieder durch die Straßen schlängelt: von der Peterskirche durch die Stadt bis in den Schlosspark. Dort wird der Winter zeremoniell verbrannt. Rund 3000 Teilnehmer aus Kitas, Schulen, Vereinen und Musikgruppen sind mit von der Partie und los geht es um 14 Uhr, erfahrungsgemäß zieht der Zug etwa 20 Minuten später in die Fußgängerzone ein, etwa weitere 30 Minuten später kommt er im Schlosspark an. Wenn alle Teilnehmer angekommen sind – gegen etwa 15.30 Uhr – wird der Winterbutzen unter Aufsicht der Feuerwehr angezündet, um dem Frühling Platz zu machen.

Mathaisemarkt Schriesheim

Noch bis zum 10. März 2024 verwandelt sich der Schriesheimer Festplatz mit dem ersten Volksfest des Jahres in einen Vergnügungspark. Mittel- und Höhepunkt ist das Riesenrad, aber auch zahlreiche weitere Fahrgeschäfte und Buden sorgen für Kurzweil auf dem Festplatz. Natürlich kommen auch Naschkatzen auf ihre Kosten. Der (verkaufsoffene) Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Fanfahrenzugtreffen, der Tag endet feierlich um 21 Uhr mit Beleuchtung der Strahlenburg und Brillantfeuerwerk.

Wandertipp Burgruine Rodenstein

Ein sagenhafter Rundweg für Kinder: Rund um die Burgruine Rodenstein befindet sich ein Rundweg für Kinder mit Rodensteiner Geschichten. Die hübsch bebilderten Tafeln sind mit QR-Codes zum Abhören versehen. Höhepunkt ist eine virtuelle 3D-Rekonstruktion der Burg, die eine Vorstellung davon gibt, wie die Rodensteiner Burg einst ausgesehen hat. Die schaurig-schönen Sagen vom Rodensteiner Ritter, von Schätzen auf der Burg und verwunschenen Zeitgenossen gibt es also direkt am Ort des Geschehens zu hören. Der komplette „Pfad der Sagen“ ist digital im Internet über die Homepage rodensteinmuseum.de verfügbar.

Pro-Tipp für wanderfreudige Familien: Unsere Kollegin aus der Sport-Redaktion erwandert regelmäßig die Region, stellt die schönsten Routen zusammen. Viele machen auch lauffaulen Familienangehörigen Spaß und sind sogar für Kinderwagen geeignet.

Mit dem Fahrrad die Region erkunden

Frische Luft und mildes Klima bewirken über 1.800 Sonnenstunden im Jahr: Radtouren durch den Odenwald sind Frischekick und Familienevent in einem. Einen Überblick über die bundesweiten Radtouren gibt es unter: radkompass.de/Radregion

Bastel-Tipp Ostereierfärben mit natürlichen Materialien

Schön bunt und gesund! Die Kolleginnen aus unserer Familienmagazin-Redaktion haben Ostereier mit Naturmaterialien gefärbt. Funktioniert mit Tee, Kurkuma, Zwiebeln und Rote Beete.