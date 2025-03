Mathaisemarkt in Schriesheim findet statt

Schriesheim. Trotz der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt wird der Mathaisemarkt dieses Jahr stattfinden. Wie die Stadt Schriesheim in einer Pressemitteilung berichtet, gab es bereits kurz nach dem Vorfall in Mannheim interne Gespräche zur Durchführung des diesjährigen Mathaisemarkts. In Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehr war das bestehende Sicherheitskonzept nochmals auf dem Prüfstand. Die zuständigen Stellen kamen zu dem Ergebnis, "dass es der aktuellen Gefahrenlage Rechnung trägt", verkündet Bürgermeister Christoph Oeldorf. Demnach stehe der Durchführung des Mathaisemarkts aus sicherheitstechnischen Gründen nichts im Wege. (heh)