Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Saisonstart Sommerrodelbahn

Am 23. März startet auf der Kreidacher Höhe die Sommersaison von Kletterwald und Sommerrodelbahn. Egal ob hoch in der Luft, auf den gespannten Seilen im Kletterwald (natürlich gibt es hier unterschiedliche Parcours für Anfänger oder Profis), oder mit Schwung in die Tiefe mit der Sommerrodelbahn. Ein Ausflug nach Wald-Michelbach ist ein echtes Erlebnis für die ganze Familie - geeignet ist der Kletterwald für Kinder ab 6 Jahren.

Foto: Fritz Kopetzky Die Allwetterrodelbahn hat bei Sonne und Regen geöffnet. Gefahren werden kann sie allein oder zu zweit über 1000 Meter den Berg hinab.

Süßer Nachwuchs im Bergtierpark Erlenbach

Langsam aber sicher neigt sich der Winter dem Ende zu – die ersten wärmenden Sonnenstrahlen sorgen auch dafür, dass im Bergtierpark Erlenbach in Fürth die Tiere aus ihrem Winterschlaf erwachen und immer aktiver werden. Nachwuchs gibt es auch schon. Wie wäre es am Wochenende mit einem Familienausflug zu den neu geborenen Bergziegen oder den Skudden-Schäfchen? Supersüß sind auch die Mini-Shatlandponys. Und auch der Rest des Parks ist bei kleinen und großen Besuchern überaus beliebt, auf etwa acht Hektar versammelt der Bergtierpark etwa 250 Tiere aus alles Kontinenten: von den kleinen Sittichen bis hin zum Yak aus dem Himalaya. Ab 23. März hat der Park von 11 bis 17 Uhr geöffnet und ab dem 01. April von 10 bis 18 Uhr.

Foto: Sigrid Koch Etwas nebelig ist es noch, aber es ist auch noch früh am Morgen ...

Bitzels Osterwerkstatt

Am Wochenende wartet die Osterwerkstatt auf dem Obsthof Bitzel in Hirschberg an der Bergstraße auf kleine Osterfans. Es werden wieder Ostereier gefärbt, Osterplätzchen gebacken und ein eigenes Osternest gebastelt. Da wird sogar der Osterhase neidisch!

Gebastelt wird: Freitag von 14 bis 17.30 Uhr und Samstag von 12 bis 15.30 Uhr. Zudem findet in den Osterferien die Osterwerkstatt am 26. bis 28. März von 13 bis 17.30 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Ausflug ins Weinheimer Hallenbad

Das Weinheimer Hallenbad lockt mit Sonderaktionen für große und kleine Badegäste nach Weinheim. Kinder bis einschließlich elf Jahren erhalten freien Eintritt, und zwar während der gesamten Ferien, also von Montag, 25. März, bis Freitag, 5. April. Außerdem kommt an Karfreitag der Osterhase und am Osterwochenende gelten verlängerte Öffnungszeiten.

Lärmfeuer am Hirschkopfturm

Am Hirschkopfturm in Weinheim sorgt am Samstag, 23. März, die historische Signalkette der Lärmfeuer wieder für besondere Momente. Die Jugendfeuerwehr Sulzbach lädt zu diesem Ereignis ab 18 Uhr an den Hirschkopfturm. Die Lärmfeuer sind eine uralte Methode, sich über weite Entfernungen hinweg schnell und deutliche Signale zu geben. Der Hirschkopfturm ist vom Parkplatz in Nächstenbach aus in knapp 30 Minuten zu Fuß zu erreichen. Es gibt aber auch einen Fahrdienst vom Parkplatz aus. Einen Überblick über die sämtliche Lärmfeuer - auch im Odenwald - gibt es hier.

Heidelberger Bergbahnen fahren wieder

Wie wäre es mit einem Ausflug auf den Heidelberger Königstuhl? Die Bergbahnen in Heidelberg sind seit nach vielen Wochen Stillstand wieder regulär zwischen dem Kornmarkt und dem Königstuhl unterwegs. An der Talstation Kornmarkt fährt die erste Bahn täglich um 9 Uhr in Richtung Schloss und Molkenkur, die letzte Bergfahrt ist um 17.10 Uhr. Von der Molkenkur abwärts fährt die letzte Bahn um 17.40 Uhr. Die unteren Bahnen sind im Zehnminutentakt unterwegs. Auf der oberen Bergbahnstrecke zwischen Molkenkur und Königstuhl fahren die Bahnen alle 20 Minuten. Die erste Bahn talwärts fährt um 9.08 Uhr von der Station Königstuhl, die letzte Bahn um 17.28 Uhr.

Eberstadter Tropfsteinhöhle

Wer jetzt schon genug von dem schönen Wetter hat: Die Eberstadter Tropfsteinhöhle ist von März bis Ende Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Tropfsteinhöhle im Buchener Stadtteil Eberstadt verdankt ihre Entdeckung einem Zufall. Am 13. Dezember 1971 öffnete sich bei Sprengungen in einem Muschelkalksteinbruch an einer Wand ein ca. 1 Meter hoher und 2 Meter breiter Spalt. Bereits die ersten vorsichtigen Erkundungen ließen die atemberaubende Schönheit eines Naturdenkmals erahnen. Durch einen kurzen Gang mit kristallinen Exponaten kommt man in die 600 Meter lange Höhle; ihre Breite schwankt zwischen 2 und 7 Metern, die Höhe zwischen 2,5 und 8 Metern. Innerhalb der Höhle liegt die Temperatur konstant bei 11 Grad, die Luftfeuchtigkeit etwa bei 95 Prozent. Der Besuch der Eberstadter Tropfsteinhöhle ist ausschließlich im Rahmen einer Führung möglich.

Rad Basar in Viernheim

Ist das Bike vom Junior wieder schon wieder zu klein? Die Mitmachwerkstatt „Makerspace“ in Viernheim veranstaltet am Samstag einen "Rad Basar" von 12 bis 15 Uhr auf dem Außengelände des Katholischen Sozialzentrum Viernheim, Stadionstraße 17. Hier gibt es gebrauchte Fahrräder für Erwachse, Jugendliche und Kinder in großer Auswahl und guter Qualität zu kleinen Preisen. Es gibt auch wieder leckeren Kuchen und Kaffee. Der Erlös wird sozialen Projekten gespendet.

Mit der Museumsfeldbahn durch den Steinbruch Dossenheim

Am 24. März findet im Steinbruch Dossenheim der Fahrtag der Museumsfeldbahn statt. Von 11 bis 17 Uhr werden Fahrten mit der historischen Feldbahn angeboten, die Besucher können mit zu Personenwagen umgebauten Loren durch den Steinbruch fahren. Außer dem Personenzug rollt an diesem Tag fast alles im Steinbruchmuseum, was Räder hat. Sieben Lokomotiven mit verschiedenen Lorenzügen und Förderwagen fahren abwechselnd auf der Strecke und machen den Steinbruchbetrieb längst vergangener Zeiten wieder lebendig. Um 13 Uhr wird eine Führung durch die Feldbahnsammlung im Steinbruch mit vielen Erläuterungen und Vorführungen zur alten Fördertechnik angeboten.

Foto: Feldbahn Dossenheim Die Besucher können mit zu Personenwagen umgebauten Loren durch den Steinbruch fahren.

Wandertipp für Familien

Raus in den Frühling und auf zum Trommturm!

Im Frühling ist der Rundwanderung zwischen Wald-Michelbach und dem Höhenzug Tromm besonders schön. Der Höhenweg Tromm verläuft zu einem großen Teil über Feldwege und durch Wälder, vorbei an Wanderhütten und Gaststätten. Für ein Picknick ist es vielleicht noch zu kühl - aber im Sommer laden hier zahlreiche Picknickplätze zum Rasten ein.

Wir beginnen die Wanderung in Wald-Michelbach am Platz zwischen den Kirchen, am „Bücherbrunnen“ und orientieren uns an der Markierung „W5“. Wer noch etwas Heimatgeschichte erleben will, kann das kleine Überwälder-Heimatmuseum im alten Rathaus besuchen. Wir verlassen den Ort, erreichen den Höhenweg und wandern weiter Richtung Norden. Im Wald angekommen erwartet uns links der Trommturm.

Foto: Fritz Kopetzky Am 3. September 2022 wurde die „Himmelsleiter Tromm“ mit ihren 192 Stufen offiziell eingeweiht.

Wer sich über die „Himmelsleiter Tromm“ in die Höhe traut, wird mit einem fantastischen Blick über die Rheinebene und bis zu den Pfälzer Bergen belohnt. Wem aber die 192 Stufen zu abenteuerlich sind, kann der Babbelbox am Fuß des Trommturms einen Besuch abstatten. Das Projekt der Babbelboxen gibt es im Weschnitztal bereits einigen Jahren. Immer wieder kommen neue Audioaufnahmen in Odenwälder Mundart hinzu, die über Themen rund um die Natur und die Traditionen der Region unterhaltsam eingesprochen werden.

Foto: Fritz Kopetzky Auf der Babbelbox gibt es unter anderem auch einen Beitrag über die Legende der Trommheide, die davon erzählt, wie die Tromm zu ihrem Namen kam.

Vom Trommturm aus laufen wir weiter und erreichen die kleine Siedlung Tromm, die zur Gemeinde Grasellenbach gehört und eine der höchstgelegenen Ortschaften des Odenwaldes ist. Vorbeigeht es an dem wunderbaren "Naturspielort", von hier aus immer Richtung Süden. Am Weg werden wir immer wieder von Kunstwerken überrascht und bald öffnet sich die Sicht über die Ebene. Immer weiter der Markierung „W5“ folgen, kommen wir nach 11 Kilometern wieder in Wald-Michelbach an. Der Weg ist auch für nicht ganz kleine Kinder leicht zu bewältigen. Unsere Kollegin aus der Sportredaktion hat noch viele weitere Wandertipps für euch, unter anderem auch eine etwas anspruchsvollere Strecke rund um den Trommturm.

Einkehren mit Kindern

Das Elchhaus

Speziell im Sommer ist das Elchhaus in Wald-Michelbach ein fantastisches Ausflugsziel - nicht nur für Familien. In die Torten und Kuchen würden wir uns am liebsten reinsetzen, der Außenbereich ist lauschig, der Elchpark inklusive Teich und altem Baumbestand ist eines der schönsten Plätzchen im Überwald. Natürlich gibt es hier auch Herzhaftes wie Panini und Flammkuchen. Zusätzlich macht ein junges und supernettes Team rund um Inhaberin Laura Roznawski, die auch ausgebildete Konditormeisterin, und Ehemann Sebastian gute Laune.

Foto: Fritz Kopetzky Unser Archivbild von der Eröffnung im Jahr 2023 zeigt Laura Roznawski und Ehemann Sebastian (links).

DIY: Kreativ werden für Ostern

Wer schon sämtliche Eier gefärbt und bemalt hat und noch auf der Suche nach kreativen Beschäftigungen ist, für den haben die Kolleginnen unseres Familienmagazins StadtLandKind etwas ganz Besonderes ausprobiert: Marmorierte Kekse, natürlich in Ostereierform.