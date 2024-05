Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

Mannheim: Kinderfest auf den Kapuzinerplanken

Vom 24. bis 26. Mai lockt auch in diesem Jahr das Kinderfest der Stadt Mannheim die Familien aus der gesamten Metropolregion nach Mannheim. Die Kapuzinerplanken werden wieder in einen riesigen Abenteuerspielplatz verwandelt, in eine Mitmachbühne für Zirkus, Theater, Clowns, und Zauberer - zum Mitmachen und Zuschauen für alle Altersgruppen. Ganz neu zu entdecken gibt es in diesem Jahr den Traktor-Parcours von John Deere, der sicherlich für viele der kleinen Gäste ein Highlight sein wird. Mit im Programm sind außerdem viele bekannte und beliebte Aktionen wie die kleine Kinderstraßenbahn der rnv und die Attraktionen des Zirkus Paletti. Alle Angebote auf dem Kinderfest sind kostenlos. Öffnungszeiten Kinderfest: Freitag 14 – 18 Uhr, Samstag & Sonntag, 11 – 18 Uhr.

Foto: Canva Design Große und kleine Zirkus-Fans kommen bei dem Angebot des Kinder- und Jugendzirkus Paletti auf ihre Kosten. Wer schon immer mal ein Clown oder eine Einrad-Künstlerin sein wollte, hat hier Gelegenheit sich auszuprobieren.

Mannheim: Kinderträume in den REM

Noch bis Sonntag zeigen die Reiss-Engelhorn-Museen mit der nostalgischen Ausstellung „Kinderträume. Spielen - Leben - Lernen im 19. Jahrhundert“ eine umfangreiche Auswahl historischer Puppenküchen und Kaufmannsläden. Mit historischen Spielzeugminiaturen und Originalobjekten zeichnet die Schau ein facettenreiches Bild von Spielen, Lernen und Leben im 19. Jahrhundert nach. Geöffnet: Di bis So 11 18 Uhr. Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Zeughaus, C5, 68159 Mannheim

Foto: REM/Rebecca Kind Die Puppenhäuser und Kaufmannsläden in der Ausstellung "Kinderträume" der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim sind ein Hingucker.

Weinheim-Hohensachsen: Besucherbergwerk "Marie in der Kohlbach"

Abenteuer unter Tage: Ob es hier heute noch Blei und Silber zu finden gibt? Wer weiß. Im 15. Jahrhundert begannen die Bewohner der Region in den Berg zu graben. Heute, mehr als 500 Jahre später, hat die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald das Bergwerk „Marie in der Kohlbach“ in Weinheim Hohensachsen zugänglich gemacht. Die vielen Stunden ehrenamtliche Arbeit haben sich gelohnt, eine Führung durch die "Marie in der Kohlbach" ist ein Erlebnis und gibt tiefe Einblicke in die Bergbaugeschichte der Region. Besucht werden kann sie nur im Rahmen einer (kostenlosen, Spenden werden gern gesehen) Führung. Wer am Sonntag, 14 Uhr, dabei sein will, kann sich unter 06201 592823 anmelden. Nach der Tour dürfen kleine Besucher selbst ihr Glück versuchen, vielleicht findet sich ja doch noch eine Spur Silber? Der Verein bietet auch spezielle Kinderführungen und -geburtstage an, sowie Wanderungen durch das gesamte Bergbaurevier Hohensachsen-Großsachsen.

Foto: Thomas Rittelmann Das historische Blei- und Silberbergwerk liegt südöstlich von Hohensachsen.

Sinsheim: Klima Arena

„Wie geht es unserem Planeten?“ Diese Frage treibt nicht nur Umweltschützer um, auch die Klima Arena in Sinsheim hat ihre neuen Mitmachstationen und das Pfingstferienprogramm unter dieses Motto gestellt. In einem Erkundungsflug rund um den Globus, kann man erleben, wie weit wir die Belastungsgrenzen der Erde in verschiedenen Bereichen schon ausgereizt haben. Auch die Klimakipppunkte und welche Auswirkungen ihr Kippen auf das Leben auf der Erde haben könnte, wird interaktiv in kurzen Videos veranschaulicht. Durch ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften soll die Welt wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. Doch was versteht man eigentlich unter „Nachhaltigkeit“? Eine neue begehbare Station zeigt die verschiedenen Facetten. Von Freitag bis Sonntag sind zudem vielfältige Aktionen und Vorträge geplant. Dietmar-Hopp-Str. 6, 74889 Sinsheim, 07261 1441110, Mo bis Fr 9 – 18 Uhr, Sa & So 10 – 17 Uhr.

Foto: Sandra Göttisheim Kreativangebote und Führungen zu neuen Mitmachstationen wurden speziell für Familien konzipiert.

Michelstadt: Bienenmarkt noch bis Sonntag

Jahr für Jahr zieht der "Bienenmarkt" Zehntausende nach Michelstadt. Rasante Fahrgeschäfte oder Karussellbetriebe wie der Kettenflieger und das Riesenrad versprechen Nervenkitzel für Abenteuerlustige jeden Alters. Neuheiten wie ein Mini-Autoscooter und das Rundfahrgeschäft XXL Polyp sorgen für zusätzliche Spannung. Am Donnerstag, 23. Mai, lockt der Bienenmarkt mit ermäßigten Preisen bei allen Fahrgeschäften und Vergnügungsbetrieben, am Freitagabend erleuchtet das spektakuläre Großfeuerwerk den Himmel. Der Blumenkorso am letzten Marktsonntag und die Bienenversteigerung des Odenwälder Imkervereins bilden den feierlichen Abschluss.

Foto: Stadt Michelstadt Noch bis Sonntag, 26. Mai, wird in Michelstadt das Bienenmarktfest gefeiert.

Bundesweit: Deutscher Naturpark Wandertag

Am Sonntag, 26. Mai, ist bundesweit "Naturpark Wandertag". Einen Überblick über Veranstaltungen und Wanderungen gibt es hier. Beispielsweise lädt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ins Fischbachtal zu einer sieben Kilometer langen Wanderung mit dem Geopark-Vor-Ort-Team Fischbachtal ein. Bei der Tour erfahren die kleinen und großen Wanderer, wie der Odenwald entstanden ist und warum es hier so viele verschiedene Gesteinsarten gibt. Die Wanderung führt neben den Felsformationen Spitzestein und Latzekeller auch zu einer Räuberhöhle, die als Unterschlupf für die Niedernhäusener Bande diente. Treffpunkt: Fischbachtal OT Niedernhausen, Parkplatz am Grillplatz, Nonroder. Anmeldung unter: kontakt@geopark-fischbachtal.org

Foto: Canva Design Beim bundesweiten Naturpark-Wandertag gibt es viel zu entdecken und erfahren.

Ausflugstipp Angelbachtal: Naturerlebnispfad

Eine echte Entdeckung für Waldliebhaber und bei schönem Wetter ein wunderbarerer Weg für Familien im Herzen des Kraichgaus. Rätsel, Abenteuer und Informationen zu den vielen Waldbewohnern sind hier spielerisch verpackt: Auf dem drei Kilometer langen Naturerlebnispfad Angelbachtal gibt es nämlich einiges zu entdecken. An Erlebnisstationen und Informationstafeln, die sich gleichmäßig über den Weg verteilen, werden Erkenntnisse und Lerninhalte über verschiedene Themen des Waldes vermittelt, zum Beispiel beim Memory-Spiel oder dem Baumstamm-Heben-Wettbewerb. Kleine und große Besucher können als „Team Buche“ und „Team Waldmeister“ gegeneinander antreten. Wer springt am weitesten? Wer kann das Alter der Bäume sicher bestimmen? Am Ende gewinnt derjenige, der an den insgesamt 11 Stationen die meisten Punkte sammeln konnte.

Foto: Werbestudio Mack Der Angelbachtaler Naturerlebnispfad ist ein knapp 3 Kilometer langer Rundweg mit Erlebnisstationen und Informationstafeln. An den einzelnen Stationen sollen spielerisch Erkenntnisse und Lerninhalte über verschiedene Themen des Waldes vermittelt werden.

