Weinheim, Bergstraße, Odenwald - Ausflugstipps für Familien 

Es ist nicht nur Kerwezeit in der Region, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Das U-Boot im Technik Museum Sinsheim öffnet seine Luke für Besucher, die Australien-Wiese im Heidelberger Zoo wird eröffnet, Mannheim feiert das große Kinderfest in der Innenstadt und im Weinheimer Schlosspark heißt es am Sonntag zum 13. Mal: Spiel und Spaß auf dem inklusiven Sportfest.