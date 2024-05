Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

Maimarkt Mannheim für Familien

Ob Tiere streicheln, toben oder mit Thomy, dem Weltenbummler, Gold schürfen: Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder können auf dem Maimarkt in Mannheim noch bis zum 7. Mai (täglich 9 bis 18 Uhr) auf ihre Kosten. Wer es aktiver mag: Hinter der Halle 39 warten Hüpfburg, Bobby-Car-Parcours, Minigolf, Hochseilgarten und „Powerball“.

Maimess auf Messplatz Mannheim

Auf der Mannheimer Maimess - noch bis zum 12. Mai geöffnet - bieten rund 140 Schausteller auf dem Neuen Meßplatz für Kinder, Familien und Adrenalin-Junkies ein breites Angebot an Fahrgeschäften, Spaß, Verpflegung und Getränken. Spektakulär ist die Fahrt auf dem „Alpen Coaster“ einer Familienachterbahn und für Kinder ab sechs Jahren (in Begleitung) geeignet, die Fahrt geht in in 40-Grad-Winkel steil in die Höhe. An den höchsten Stellen bietet sich ein Panorama-Blick über das Maimess-Gelände, ehe der Wagen wieder über die nächste Kurve hinunterrollt. Nicht fehlen darf natürlich auch nicht die Fahrt auf dem 48 Meter hohen Riesenrad, das das Luftbild der Mannheimer Kirmes prägt.

Familientag mit halben Fahrpreisen

Die Maimess ist täglich von 13 bis 23 Uhr geöffnet, am 02. Mai und 08. Mai ist jeweils Familientag mit halben Fahrpreisen und Sonderangeboten. Am 03. Mai und am 10. Mai findet jeweils ein großes Feuerwerk statt.

Naturparkmarkt am Tabakhof in Hirschberg

Am Sonntag, 5. Mai, lädt die Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße von 11 bis 18 Uhr zum "Naturpark". Rund um den Tabakhof in Großsachsen kann man mit der ganzen Familie die Vielfalt an regionaler Produkten erleben und genießen. Von gesunden Lebensmitteln und Kosmetika bis zu Stauden und Gemüsejungpflanzen, das Angebot ist groß. Für kleine Besucher gibt es ein Mitmachprogramm an den Marktständen: So wartet das Wildobst-Legespiel, das Einsäen von essbaren Wildpflanzen, Sandsteine bemalen oder auch Kräutersalz herstellen und Aktionen zu Wald und Forstwirtschaft auf interessierte Kinder.

Foto: Sascha Lotz Endlich wieder Naturparkmarkt in Hirschberg an der Bergstraße. Unser Archivbild zeigt die Veranstaltung im Jahr 2017.

Street Food und Kinderprogramm in Bensheim

Noch bis Sonntag ist der Beauner Platz in Bensheim „Hotspot für Feinschmecker und Musikliebhaber“. Das Street Food & Music-Festival präsentiert mit 18 Foodtrucks ein breites kulinarisches Angebot mit exotischen Speisen und klassischen Leckerbissen. Auch ein buntes Kinderprogramm ist geplant. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag ab12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Foto: Canva Design Ein Mix aus kulinarischen Entdeckungen, Musik, Unterhaltung und Kinderprogramm gibt es auf dem Streed Food Festival in Bensheim.

Wandertipp

Wer sich von der ganzen Schlemmerei erholen will und mit wander erfahrenen Kindern unterwegs ist, für den ist vielleicht unser aktueller Wandertipp aus der Sportredaktion das Richtige. Die 17 Kilometer lange Tour von Bensheim auf den Melibokus hat es in sich. Aber nach den Strapazen lockt ein gigantischer Ausblick. Mehr Wandertipps an der Bergstraße, im Odenwald und im Neckartal gibt es hier.

„Nacht der Laterne“ in Heppenheim

Nach Einbruch der Dunkelheit geht es „sagenhaft“ zu in Heppenheim. Mehr als 150 Scherenschnitte des Künstlers Albert Völkl leuchten seit 2004 aus den Straßenlaternen der Heppenheimer Altstadt herab – und alle zeigen hessische Sagen. Erzählt werden Geschichten aus längst vergangener Zeit, von Riesinnen, Wichteln und von unerlösten Rittern. Geschichten von Mut und List, von Heldentum und von Liebe.

20 Jahre Heppenheimer Laternenweg

„20 Jahre Heppenheimer Laternenweg“ wird am 4. Mai ab 21 Uhr in Heppenheim gefeiert. 5 Sagen an 5 Stationen sind in der Heppenheimer Altstadt an diesem Abend zwischen 21 und 23 Uhr zu erleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Begrüßung und Treffpunkt am Marktplatz.

(Informationen bei der Tourist Information unter 06252 131172). Zum Abschluss gegen 22.45 Uhr gibt es noch einen gemeinsamen Abschluss vor dem Rathaus.

Foto: Stadt Heppenheim Mehr als 150 Scherenschnitte des Künstlers Albert Völkl leuchten seit 2004 aus den Straßenlaternen der Heppenheimer Altstadt herab – und alle zeigen hessische Sagen.

Familientag im Wildpark Schwarzach

Der Wildpark Schwarzach lädt am 5. Mai 2024 von 11 bis 17 Uhr zum Familientag. Für die kleinen Besucher werden Ziegenkutschfahrten, Kinderbuchlesungen, Bastelstationen angeboten, außerdem können bei den Wildparkimkern Bienenwachskerzen selbst gezogen werden oder sich beim Seifengießen kreativ austoben werden. Für Erfrischung sorgen Wasserspiele mit der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzach am Spielplatz.

Foto: Wildpark Schwarzach Mehr als 400 Wild- und Haustiere, vom Zebra bis zum Wildschwein und vom Papagei bis zur Gans, bevölkern den Park.

Feldbahn im Museumspark Mannheim

Bis zum 27. Oktober, tuckert ab sofort wieder die Feldbahn des Technoseums Mannheim durch den Museumspark. Immer samstags, sonntags und feiertags zwischen 11 und 17 Uhr, sowie mittwochs von 10 bis 14 Uhr dreht die ehemalige Torfbahn nun ihre Runden auf dem rund einen Kilometer langen Gleis durch den Museumspark. Die letzte Abfahrt ist jeweils um 16.30 und 13.30 Uhr. Direkt vor dem Haupteingang des Hauses kann man zusteigen; eine Mitfahrt ist kostenlos, Spenden sind möglich.

Geschichte lebendig machen in Lorsch

Das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch steuert auf den Höhepunkt des Jubiläumsjahres zu: dem „Tag der Experimentellen Archäologie“ am Sonntag, 5. Mai. Dann stellen Lauresham-Leiter Claus Kropp und sein Team Themen des Mittelalters zum Zuschauen und Mitmachen vor. Der Besuch ist kostenfrei; für das leibliche Wohl ist gesorgt. 10 bis 17 Uhr, Nibelungenstraße 34, Lorsch.

Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Hessen Das Freilichtlabor Lauresham liegt im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch. Als begehbares 1:1-Modell wird das für das Verständnis der frühmittelalterlichen Gesellschaftsstruktur so wichtige Thema Grundherrschaft erklärt.

Familienfreundlich ausgehen und einkehren

Unser Gastro Tipp der Woche für Familien: Waldgaststätte Alt-Lechtern

In einem kleinen Tal oberhalb von Fürth und mitten im Grünen des vorderen Odenwalds im Naturpark Kreis Bergstraße, liegt die Waldgaststätte Alt-Lechtern. Für die Eltern gibt es Odenwälder Spezialitäten aus eigener Herstellung, für kleine Gäste mit Bewegungsdrang könnte der Außenbereich nicht schöner sein. Waldgaststätte Alt-Lechtern, 64658 Fürth, 06253 3150. Geöffnet Freitag bis Sonntag & Mittwoch 11.30 Uhr bis 19 Uhr.