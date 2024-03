10 Events im Odenwald, die man 2024 nicht verpassen sollte

Der Odenwald ist wunderschön - und beliebt als Ausflugsziel und als Ort für Freizeitaktivitäten, bei denen die ganze Familie ihren Spaß hat. Aber was ist los im Odenwald? Die Touristische Arbeitsgemeinschaft hat nun den Veranstaltungskalender 2024 vorgestellt. WNOZ hat schon mal reingeschaut und für euch die 12 besten Veranstaltungen gesichtet.

Die Lärmfeuer im ganzen Odenwald

Was bitte sind denn Lärmfeuer? Bei Einbruch der Dunkelheit werden am Samstag, 23. März, an verschiedenen Orten im Odenwald Feuer entzündet. Früher, beispielsweise zur Zeit der Römer, wurden so Signale in kurzer Zeit über eine weite Entfernung hin gegeben. Gemäß dieser Tradition sind die jeweiligen Feuerstellen auf Bergen und Anhöhen. Ihr wollt das mal erleben? Lärmfeuer gibt es beispielsweise im Wald-Michelbacher Ortsteil Gadern und in Fürth-Lörzenbach.

Ostereierwerfen in Wald-Michelbach

Am Ostersonntag wird im Wald-Michelbacher Ortsteil Aschbach mit rohen Eiern geworfen. Das Spektakel ist für Teilnehmer wie auch Besucher gleichermaßen unterhaltsam. Das Ostereierwerfen findet als Teamwettbewerb mit einem Werfer und einem Fänger statt. Dabei muss versucht werden, das rohe Ei unversehrt aufzufangen, Eierduschen sind also vorprogrammiert. Sieger ist das Team, das dabei die größte Weite erzielt. Es gibt einen Damen-, Herren- sowie einen Jugendwettbewerb und es gibt attraktive Geldpreise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt der TSV Aschbach. Von 14 bis 16 Uhr auf dem Aschbacher Sportplatz.

Foto: Philipp Reimer Photography Spektakulär und lustig: Beim Ostereierwerfen in Aschbach muss ein rohes Ei so geworfen werden, dass es der Partner fängt, ohne es kaputt zu machen.

Der Kuhschiss in Abtsteinach

Wo lässt die Kuh ihren ersten Fladen fallen? Diese Frage treibt die Menschen um, die einen vergnüglichen Nachmittag beim Kuhschiss in Abtsteinach erleben wollen. Das Prinzip ist schnell erklärt: Eine Wiese wird in Abschnitte eingeteilt, auf die man "setzen" kann. Das Feld, in dem der erste Fladen der Kuh landet, gewinnt. Veranstalter ist die SG 1946 Abtsteinach, die auch für Essen, Getränke und Volksfeststimmung rund um das tierische Bingo sorgt. Ort: die Wiesen rund um die Mehrzweckhalle, Hauptstraße 91, in Abtsteinach. Ein kurioser Spaß für die ganze Familie. Termin ist Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai.

Foto: Marco Schilling Wenn in Unter-Abtsteinach der Kuhschiss stattfindet, werden wieder zahlreiche Gäste rund um die Mehrzweckhalle erwartet.

Rimbacher Pfingstmarkt

Der Rimbacher Pfingstmarkt ist das größte Volksfest im Weschnitztal. Er findet in diesem Jahr vom 17. bis 20. Mai statt. Am Freitag ist Eröffnung mit dem traditionellen Fassbieranstich, am Samstag und Sonntag wird die Ortsmitte von Rimbach zu einem großen Kaufhaus unter freiem Himmel. Nicht verpassen sollte man den Festzug am Sonntag. Am Montag findet ein Reitturnier auf dem Reitplatz und ein Seifenkisten-Derby statt.

Foto: Gian-Luca Heiser Super Stimmung herrscht traditionell beim Festumzug anlässlich des Rimbacher Pfingstmarktes.

Tosca auf der Burg Lindenfels

Tosca - der Sturz von der Engelsburg. Giacomo Puccinis berühmte Oper "Tosca" wird am Samstag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr auf der Burg Lindenfels aufgeführt. Die Besucher dürfen sich auf eine klassische Inszenierung mit bekannten internationalen Gesangssolisten, großem Chor und namhaftem Orchester freuen. Nicht zuletzt sorgen jedoch auch zeitgemäße historische Kostüme sowie eine farbenprächtige Beleuchtung für ein beeindruckendes Opernerlebnis. Tickets gibt es im WNOZ-Ticketshop.

Mountainbike-Rallye in Wald-Michelbach

Die 12. Überwälder Mountainbike-Rallye findet im Rahmen des Überwälder Heimatfestes statt und ist praktisch eine geführte Radtour mit Gewinnspiel. Unter der Führung ortskundiger Guides startet und endet die Rallye am Sonntag, 7. Juli, auf der Hofwiese in Wald-Michelbach. Es gibt verschiedene Gruppen, von sportlich bis gemütlich. Die Teilnehmer der MTB-Rallye nehmen an einem Quiz teil, bei dem es darum geht, an mehreren Stopps entlang der Ausfahrt die richtigen Antworten zu den jeweiligen Ortspunkten zu wissen. Die Einteilung der Gruppen erfolgt gegen 10 Uhr.

Foto: Fritz Kopetzky Los geht's: Egal ob man sportlich oder lieber gemütlich fährt, bei der Überwälder Mountainbike-Rallye sind alle Radbegeisterten willkommen.

Die Überwälder Traumnacht

Zauberhaftes Abendprogramm: Bei der Überwälder Traumnacht präsentieren die Museen der drei Überwälder Gemeinden Abtsteinach, Grasellenbach und Wald-Michelbach ihre Sehenswürdigkeiten. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es Illuminationen, Unterhaltung, Tanz, Musik und kulinarische Köstlichkeiten. Wer den Überwald bisher nur von Wanderungen tagsüber kennt, der wird eine ganz neue Seite erleben. Die Überwälder Traumnacht findet am Samstag, 13. Juli, von 18 bis 24 Uhr statt. Der Besuch der Museen, die Nutzung der Shuttlebusse und des Planwagens sowie das umfangreiche Rahmenprogramm sind kostenlos.

Foto: Fritz Kopetzky Live-Musik gehört bei der Überwälder Traumnacht selbstverständlich dazu.

Trommer Sommer

Zugegeben, der Weg auf die Tromm ist von der Bergstraße aus etwas weit. Doch im idyllisch gelegenen Hoftheater auf der Tromm, umgeben von der wunderschönen Natur des Odenwaldes, vergisst man die Strapazen der Anreise schnell. Im vergangenen Jahr fand das Theaterfestival Trommer Sommer aber nicht nur auf der Tromm, sondern auch auf einer Freiluftbühne in Wald-Michelbach statt. Wie das Programm in diesem Jahr aussieht? Man darf gespannt sein! Der Termin steht immerhin schon fest: 1. bis 4. August.

Foto: Marco Schilling Theater für die ganze Familie: Beim Märchentag beim Trommer Sommer im Jahr 2021 stand "Hänsel und Gretel" auf dem Programm.

Lindenfelser Burg- und Trachtenfest

Vom 2. bis 5. August steigt auf Burg Lindenfels das Lindenfelser Burg- und Trachtenfest. Die Lindenfelser Burgruine, die hoch über der Stadt thront, verwandelt sich dann für mehrere Tage in eine Festmeile. Höhepunkt ist sonntags der historische Trachtenumzug. Jedes Jahr gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit viel Musik, Kinderspaß, Fühschoppen und vielem mehr. Die Höhepunkte sind das Feuerwerk am Samstag und der Festzug mit der Darstellung der "Odenwälder Bauernhochzeit" um die Jahrhundertwende (1900) am Sonntag.

Foto: Fritz Kopetzky Die Burgruine Lindenfels ist im August Mittelpunkt des Lindenfelser Burg- und Trachtenfestes.

Martinsmarkt in Fürth (Hessen)

Die Gewerbetreibenden in Fürth (Hessen) laden am Sonntag, 10. November, zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Auf dem Marktplatz gibt es natürlich schon ein wenig vorweihnachtlichen Zauber und vor dem Rathaus wird für Kinder ein kleiner Rummelplatz aufgebaut. Im vergangenen Jahr entfachte die Jugendfeuerwehr, die ihr 50-jähriges Bestehen feierte, ein Martinsfeuer auf dem Marktplatz.