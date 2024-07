So schön war die Überwalder Traumnacht

Neugierig blicken die Frösche in der Hofwiese in Wald-Michelbach dem bunten Treiben zu. Die Besucher der Überwälder Traumnacht 2024 hatten jede Menge Möglichkeiten, den Abend zu genießen.

Das Gitarrenduo "Four chords for the truth" unterhielt die Gäste in Wald-Michelbach mit gefühlvollem und handgemachtem Blues.

In Wahlen gingen an der Radlerstation um 22 Uhr die Lichter an. Da war die Überwälder Traumnacht in vollem Gange.

Die Stelzenakrobatin Artartistica überraschte den Männergesangverein Wallonia Wahlen kurz vor dem Auftritt. Dafür sangen sie ihr zu Ehren ein "Amazing Grace".

Unermüdlich im Einsatz: Der Planwagen fuhr die Gäste zu den einzelnen Standorten der Überwälder Traumnacht: Abtsteinach, Wald-Michelbach, Wahlen und Hammelbach beteiligten sich an dem großen Event.

Die Wählemer Kerweband im Einsatz. Auf der Überwälder Traumnacht gab es viel Live-Musik für jeden Geschmack.

Auch die Eisenbahnfreude Hammelbach öffneten zur Überwälder Traumnacht die Pforten und zeigten ihre Anlagen.

Die Wanderausstellung "Magic Mushrooms" von Jürgen Busse fand auf den Kirchenbänken eine ungewöhnliche, aber eindrucksvolle Fläche.

Dagmar Heinemann und Jochen Scheuermann bereiteten sich in der evangelischen Kirche Hammelbach auf ihren Lyrikabend vor. Auf der Überwälder Traumnacht gab es Kulturprogramm en masse.

Jörg Völkening las im DDR-Museum in Hammelbach aus seinen Kindheitserinnerungen vor. Die Museumsmeile hatte an der Überwälder Traumnacht viel zu bieten.

Jenny Marquard am Akkordeon sorgte in Hammelbach vor dem Unverpackt-Laden für französisches Flair.