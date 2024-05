Odenwald: Acht Ziele für Ausflüge mit Kindern

Die Abtsteinacher Anlage liegt in der Talaue zwischen der Hauptstraße und der Weinheimer Straße. Der Parkplatz befindet sich einige Gehminuten entlang der Weinheimer Straße an der L3257.

Die Mörlenbacher Anlage liegt an der Schulstraße gegenüber dem Bürgerhaus. Parkmöglichkeiten in der Schmittgasse, am Hallgartenweg, am Bürgerhaus, am Schulzentrum und in de Bonsweiherer Straße 30 vorhanden, bitte Beschilderung beachten.