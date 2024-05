RTL Hessen zu Gast bei der Solardraisine

Licht, Kamera, Action hieß es Ende Mai bei der Solardraisine. Auf ehemaligen Überwaldbahn-Strecke zwischen Wald-Michelbach und Mörlenbach war kürzlich das Moderatorenduo Felix Fromm und Felix Breiner mitsamt zweiköpfiger Kamera- und Toncrew in den gelben Waggons unterwegs.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Anfang Mai sei der Sender auf die Überwaldbahn zugekommen, berichtet Überwaldbahn-Geschäftsführer Klaus-Peter Schwab im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Rahmen des Regionalnachrichtenformats "RTL Hessen" sollen verschiedene Ferienaktivitäten vorgestellt werden - darunter auch die Solardraisine. Für den Fernsehbeitrag wollten die Moderatoren eine Fahrt auf der historischen Trasse aus erster Hand erleben.

Interview auf der Bahnstrecke

Gesagt, getan. In der Woche nach Pfingsten empfing Schwab das RTL-Team am Draisinenbahnhof in Mörlenbach zum Drehvormittag. Mit zwei Draisinen ging es dann über die Viadukte und durch die Tunnel Richtung Wald-Michelbach. "Wir haben dann auf der Fahrt im Interview über die Draisine und die historische Strecke gesprochen - über die Geschichte und die heutige Nutzung", erklärt Schwab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Denn die rund zehn Kilometer lange Strecke steckt voller Geschichte: Bis 1994 fuhr noch die Überwaldbahn über die Trasse. Etwa 20 Jahre lang lag sie still, bis die Solardraisine um August 2013 neu eröffnet wurde. Seitdem kommen zwischen 25 000 und 30 000 Besucher pro Saison an einen der beiden Bahnhöfe, um eine Fahrt in den gelben Waggons anzutreten.