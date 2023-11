Solardraisine Überwaldbahn: Saison „sehr gut gelaufen“

Die Saison ist vorbei: Am 31. Oktober haben die Draisinen der Überwaldbahn ihr Winterquartier bezogen und Geschäftsführerin Laura Gölz zieht eine erfreuliche Jahresbilanz. „Die Saison 2023 ist für die Solardraisine Überwaldbahn sehr gut verlaufen“, schreibt Gölz in ihrer Pressemitteilung. Auch die Zahlen können sich laut Gölz sehen lassen: „Wir konnten die Vorjahreszahlen an Besucherinnen und Besuchern noch einmal steigern.“ Genaue Zahlen nennt Gölz nicht, wohl aber Gründe für das positive Ergebnis: „Das Wetter hat eine sehr große Rolle gespielt. Wir konnten die Draisinen von April bis Oktober fahren lassen.“