Vom Steinbruch Mackenheim über die Solardraisinen-Strecke

Wir starten unsere Tour am Viadukt, über das von 1901 bis 1983 die Überwaldbahn fuhr. Auch heute sind die Schienen über den drei großen Sandstein-Rundbögen wieder befahrbar. Auf der denkmalgeschützten Bahnstrecke rollen jetzt die Solardraisinen. Wir starten unsere Tour vor dem Viadukt und dem Tor des Steinbruchs, von wo aus der A6, der Steinbruchweg Abtsteinach, scharf rechts von der Ortsstraße aus in den Wald abbiegt. Der A6- und gelben S-Beschilderung folgend queren wir einen kleinen Bach und wenig später auch erstmals die Schienen, ehe wir den Zaun zum noch aktiven Steinbruch passieren.

Super Aussicht auf den Steinbruch

An einer Geopark-Hinweistafel zu den hier vorkommenden Gesteinsarten geht es hinauf zur Aussichtsplattform auf den Steinbruch, in dessen Felswand sich selten gewordene Tiere und Pfalzen angesiedelt haben. Der laufende Steinbruchbetrieb stört den Uhu beispielsweise nicht. Abgebaute Abschnitte werden renaturiert. Der Steinbruch Mackenheim gehört zu den Porphyrwerken Weinheim-Schriesheim. Auf dem Weg zurück von der Aussichtsplattform queren wir dem A6 folgend wieder die Schienen am Solardraisinen-Haltepunkt Mackenheim. Hier sehen wir das Viadukt von oben. Dann geht es wieder hinab zum Steinbruch-Tor.

Abkürzung möglich

Wer nach der gut drei Kilometer langen Spazierrunde noch nicht genug hat, folgt dem A6 unter dem Viadukt hindurch 250 Meter an der Straße entlang, bevor es mit einem letzten Blick auf den Steinbruch an einer Hütte nach links ab in den Wald geht. Nach weiteren 250 Metern kreuzen wir die Ortsstraße erneut und erreichen nun eine 15-prozentige Steigung, die steilste der Runde. An einem hübschen Hofgut vorbei geht es immer weiter hinauf. Nach 4,7 Kilometern erreichen wir eine T-Kreuzung. Rechts geht es auf dem A6 weiter Richtung Vöckelsbach, links führt der Verbindungsweg V6 auf die Abkürzung über Mackenheim zurück zum Steinbruch.