Bald rollen wieder die Solardraisinen zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach

Wald-Michelbach/Mörlenbach. „Wir sind bereit“, sagt Klaus-Peter Schwab, Geschäftsführer der Überwaldbahn. Denn die neue Saison der Solardraisine beginnt schon in wenigen Tagen, nämlich – wie gehabt – am 1. April. Zum ersten Mal „Abfahrt“ heißt es dann um 10.15 Uhr in Mörlenbach. Ein besonderes Programm gibt es zum Eröffnungstag allerdings nicht. Die Abfahrtszeiten sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Wie gehabt, kommen in den Sommermonaten weitere Fahrten dazu.