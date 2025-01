 Modellbahnwelt: Weschnitztal- und Überwaldbahn im Miniaturformat auf 250 Quadratmetern 

Mörlenbach. „In Merleboch, do gäihds gäije Weiher, ess Kreirische Däälsche dord naus . . .“ So beginnt ein gern gesungenes Odenwälder Lied, das in Auszügen die Route der historischen Überwaldbahn beschreibt. Noch bis zum Sonntag können Eisenbahnfreunde und Heimatverbundene diese Strecke im Mörlenbacher Bürgerhaus abschreiten – in Miniatur versteht sich, aber nicht minder faszinierend.