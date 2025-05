Bis 2028 haben alle im Weschnitztal und Überwald Gigabit

Weschnitztal/Überwald. Es ist der nächste Schritt in Richtung einer flächendeckenden Versorgung mit leistungsfähigem Internet im Weschnitztal und im Überwald: Im August beginnt der geförderte Glasfaserausbau in den IKbit-Kommunen – also in Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach sowie Wald-Michelbach. Das haben die Beteiligten am Dienstag im Fürther Rathaus bekanntgegeben. Dort ist der interkommunale Eigenbetrieb beheimatet.