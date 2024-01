Letzte Etappe für Glasfasernetz in Weschnitztal und Überwald

Die Odenwälder sind schneller, als das Land es vorgibt. Bis 2030 soll jedes Haus in Hessen die Möglichkeit haben, einen Glasfaseranschluss für die schnelle Datenübertragung zu installieren. Das hatte die Landesministerin für Digitalisierung und Innovation, Kristina Sinemus, am Freitag in Heppenheim gerade als Zielmarke platziert, als Rimbachs Bürgermeister Holger Schmitt diese schon wieder ein bisschen nach vorne rückte: „Wir wollen 2028 fertig sein.“