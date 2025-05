Abschlussprüfungen an Haupt- und Realschulen im Weschnitztal und Überwald

Odenwald. Die Spannung für die Schüler der neunten beziehungsweise der zehnten Klassen an den Haupt- und Realschulen im Weschnitztal und im Überwald steigt: In der kommenden Woche stehen für sie die Abschlussprüfungen auf dem Programm. Die Neuntklässler schreiben am Montag Mathematik, am Mittwoch Deutsch und am Freitag Englisch, die Realschüler beginnen mit Deutsch, dann folgen Englisch und Mathematik. Nachholtermine sind vom 3. bis zum 5. Juni.