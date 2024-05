Haupt- und Realschüler starten mit Abschlussprüfungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben am Montag die zentralen Abschlussprüfungen für Haupt- und Realschüler begonnen. Nach Angaben des Kultusministeriums schreiben in diesem Jahr rund 13.000 Schülerinnen und Schüler im Hauptschulbereich sowie 19.000 Schüler an der Realschule ihre Abschlussarbeiten. Die Noten der schriftlichen Arbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch fließen zu einem Drittel in die jeweilige Fachnote ein.

Während die Hauptschüler am Montag mit Mathematik starteten und am Mittwoch und Freitag ihre schriftlichen Prüfungen in Deutsch und Englisch absolvieren, beginnt die Prüfungswoche der Realschülerinnen und -schüler mit dem Fach Deutsch, gefolgt von Englisch und Mathematik.

Für das Fach Mathematik gibt es laut Ministerium einen Wahlteil, in dem zwei von vier Wahlaufgaben bearbeitet werden müssen. In Deutsch und Englisch werden in den Bereichen «Textproduktion» beziehungsweise «Text production» je zwei Schreibaufgaben zur Auswahl gestellt. Besondere Herausforderungen oder Änderungen der Prüfungsarbeiten gebe es in diesem Jahr aber keine.