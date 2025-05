Abschlussprüfungen an vielen Schulen beginnen

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit dem Fach Deutsch beginnen für viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg die schriftlichen Abschlussprüfungen. Nach Angaben des Kultusministeriums treten rund 44.500 Schülerinnen und Schüler unter anderem an Realschulen und Gemeinschaftsschulen zu den Realschulabschlussprüfungen an. Den Werkrealschulabschluss wollen rund 5.100 Prüflinge absolvieren, zum Hauptschulabschluss treten rund 24.200 Schülerinnen und Schüler an.